台北一位呂姓人夫，結識一名經營早餐店的陳姓人妻，兩人偷搞婚外情，還約定離婚後繼續在一起，結果呂男偷吃被老婆發現，他想結束這段不倫關係，竟酸陳姓小三「我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」、「自己愛逼我X妳」、「老賤貨」等。陳女不甘受辱，回嗆「全家死光」，還罵呂男的元配是「死肥人」。台北地院最後認定，呂男與陳女相姦無罪，但陳女辱罵正宮、回嗆呂男話語，依恐嚇罪判陳女拘役40日、公然侮辱罰金5000元，判決日前獲得高等法院維持，全案確定。

判決書指出，陳女因經營早餐店結識呂男，但雙方明知對方身分已婚，卻仍暗通款曲，還相約離婚後繼續在一起。結果陳女與丈夫離婚後，呂男竟然叫她「拿300萬來放我這裡」，聲稱「這是避免妳拋棄我」，陳女不滿回應「絕不會用錢買老公。」

後來外遇事件被呂男正宮發現，呂男想要結束這段不倫關係，竟然羞辱陳女「老女人還不承認自己愛逼我Ｘ妳」、「我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」、「這個老賤貨」等難聽言語開酸。陳女不甘離了婚又被罵，寫了一張「你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎」、「不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔」的紙條，貼在呂男機車上，結果被呂男正宮看到，憤而提告。

正宮對陳女提出公然侮辱及恐嚇告訴，老公呂男還出示與陳女的對話，證明兩人發生性行為，但陳女否認與呂男性交。台北地院審理後認為，光憑呂男指述與對話紀錄，無法證明兩人有性器接合，因此判相姦無罪。但陳女罵正宮「死賤人」、「死肥人」，觸犯公然侮辱，而「家破人亡」、「全家死光」等恐嚇話語，足以讓人心生畏懼。最後依恐嚇罪判陳女拘役40日、公然侮辱罰金5000元，判決最近獲得高等法院維持，全案確定。

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(中時電子報)