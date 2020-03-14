◎抓緊賞櫻期 來司馬庫斯享受仙境

新冠肺炎疫情造成日本春季賞櫻團遽減，台灣北部各賞櫻地點都湧現人潮，新竹縣從遙遠的尖石司馬庫斯、八五山到平地的竹東河濱公園，都出現比往年還多的賞櫻遊客，較特殊的是五峰山上人家森林農場，因地形關形還能看到銀河、雲海及日出的美景。

◎泰安櫻花盛開 花期倒數

台中近郊的泰安櫻花大盛開，花期進入倒數，不少遊客趁平日前往賞花，警方表示，受肺炎疫情影響，人車略少，賞櫻品質比往年好一點。同在后里的中社觀光花市近來入園遊客也大減3成，花農引進會變色的鬱金香，希望衝破疫情困境。

◎40種櫻花迎賓 阿里山花季登場

新冠肺炎疫情嚴峻，戶外賞花解悶紓壓，嘉義大學調查阿里山區及阿里山公路沿線共種了約40種櫻花品種，是全台櫻花種類最多的地方，2月至4月各種櫻花接力登場，是最佳賞櫻勝地，嘉義林管處宣布10日阿里山花季開幕。

◎台北杜鵑花季今登場 大咖輪番唱

2020台北杜鵑花季以「屬於我們的約定」為活動主題，活動自今天白色情人節登場，從上午10點30分至晚上8點30分不斷電接力演出，現場安排如果兒童劇團表演、Hello Kitty見面會以及大咖歌手白安、曾沛慈與畢書盡等多組藝人精彩演出，台北市長柯文哲也將到場，並現場絹印杜鵑花提袋。

◎台南遍地開花 賞蘭一日遊拚觀光

台灣國際蘭展延期，主題館內的3萬株蘭花撤展後「遍地開花」，移栽到台南市的25個景點、機構以及學校單位，以微型蘭展的形式呈現，民眾到戶外走走時，還是能看到千嬌百媚的各色蘭花，台南市政府觀光旅遊局也結合古蹟與藝文，推出3條一日遊的賞蘭行程，邀民眾來台南賞花也拚觀光。

◎瑞里紫藤花綻放 紫色浪漫來襲

嘉義縣瑞里地區每年的紫藤花季皆吸引不少民眾前往賞花，目前紫藤花已開5成，嘉義縣文觀局與阿里山風景區管理處攜手推出紫藤花季限定活動，即日起至4月12日止，若夜宿指定民宿，可報名紫藤花下茶席。在地業者表示，日前第一隻螢火蟲也已現蹤，民眾可夜宿瑞里，晚間有機會賞螢。

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(中時電子報)