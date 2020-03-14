由涂善存、原騰主演的新片《這一刻，想見你》，為迎接即將到來的白色情人節，13日搶先釋出片中告白橋段，見涂對著鏡頭深情表白，勇敢表達自己的情意，一雙電眼融化許多少女的心，不過現實不同於電影，涂說自己面對感情其實「超佛系」，而且由他主動開始的追求幾乎都會以失敗收場，跌破眾人的眼鏡。

「佛系男」涂善存不管是面對愛情、親情還是友情，對於喜歡的人都會主動付出，但不強求一定要擁有對方，他回憶，曾經有一個喜歡的女孩要出國念書，無法愛相隨只好特別去找了一對海馬和海星的琉璃耳環，在對方出國前親手送給她，希望海馬和海星能跨越海洋代替自己陪著她，如此暖男的舉動如今回想起來，自己都忍不住覺得當年情竇初開的自己真的太肉麻。

涂善存在大學時期有著「世新金城武」稱號，不免成為不少少女們的夢中情人，回想自己學生時期便有許多的被告白經驗，像是國中時期在籃球校隊時，常常晨操回教室就會收到卡片跟愛心早餐，但讓他印象最深刻的竟然是老師對他被追求的回應，當時他的國中老師看到他被狂蜂浪蝶追逐，忍不住調侃：「如果她們是蜜蜂你就是花朵，但如果她們是蒼蠅你就知道你是什麼了。」電影4月24日上映。

(中時 )