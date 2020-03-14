超前部署防新冠肺炎 新北大規模防災演習 11:332020/03/14 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 化學兵演練消毒社區。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市舉行防災演習。（趙雙傑攝） 陳時中和侯友宜到場。（趙雙傑攝） 陳時中和侯友宜到場。（趙雙傑攝） 針對新冠肺炎在國際延燒，新北市政府今日動員各局處，並協請國軍支援，於新店央北社區舉辦全國也是國際首場大規模演習本場演習，設想狀況係針對平時居家防疫整備、居家檢疫關懷、零星個案確診、單一社區感染到大規模社區擴散等情況，完成社區感染前、中、後期全方位防疫實兵演練，以提升各項防疫管控及應變能力、強化防疫部署。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #社區 #防疫 #規模 #演習 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情來襲 富邦人壽保戶免驚 04:102020/03/10 生活新聞 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 停課不停學！ 師生示範「一對多雙向視訊教學」 13:042020/03/10 生活 防止疫情擴大 竹縣社福機構防疫措施 14:442020/03/10 生活 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 生活熱門新聞 1天1萬爽賺！ 萬人搶當肺炎疫苗受試者 - 生活 今愈晚愈冷！吳德榮：強烈冷氣團明來襲 中部以北下探10℃ - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 時事 好市多防疫撤掉用餐區 網友目睹這一幕怕爆 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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