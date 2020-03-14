新北市舉行防災演習。（趙雙傑攝）

陳時中和侯友宜到場。（趙雙傑攝）

陳時中和侯友宜到場。（趙雙傑攝）

針對新冠肺炎在國際延燒，新北市政府今日動員各局處，並協請國軍支援，於新店央北社區舉辦全國也是國際首場大規模演習本場演習，設想狀況係針對平時居家防疫整備、居家檢疫關懷、零星個案確診、單一社區感染到大規模社區擴散等情況，完成社區感染前、中、後期全方位防疫實兵演練，以提升各項防疫管控及應變能力、強化防疫部署。

(中時 )