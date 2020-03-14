由國際巨星尚雷諾、安潔莉卡休士頓主演的新片《安雅的回家路》，找來天才童星諾亞施納普共同演出，他目前正在拍攝紅遍全球的影集《怪奇物語》第四季，透露自己其實不喜歡在劇中的髮型，因為讓他看起來傻呼呼的。

「我哀求了造型師很久，希望能夠改變髮型，但是他們說西瓜皮的髮型才符合80年代的造型。」諾亞施納普還表示，很喜歡自己在《安雅的回家路》中戴著貝雷帽的牧童扮相，讓自己看起來比較聰明，「以前從未嘗試過貝雷帽，沒想到意外還滿適合的。」

劇組遠赴法國的山區秘境拍攝，導演班庫克森表示，雖然電影內容是虛構的，但是故事所在地萊斯坎是一個真實的村落，就座落在法國庇里牛斯山的高山上，他實際造訪了這個村落，了解到猶太難民為了逃離迫害，也曾經從這處的邊界偷渡到西班牙。

此外，山區秘境有美景卻無WiFi，對外的聯絡相當不方便，諾亞施納普還開玩笑地說：「拍攝的那兩個多月幾乎沒有網路可以使用，我好像與世隔絕了，但也更能專心地工作了。」電影13日在台上映。

(中時 )