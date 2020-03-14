釣魚是不少人休閒時的首選活動，釣起大魚更是開心，免不了要好好炫耀一番。德國一名漁夫巡迴歐洲各地水岸，就是為了釣起無人能比的大魚，日前他在義大利釣起一隻274公分長的魚，重達130公斤，魚鰭比手掌還大，讓人看傻了眼。

綜合外媒報導，這名漁夫班傑明（Benjamin Gründer）笑稱，從小時候拿得動釣竿開始，就開始和父親一同釣魚，在水上享受親子時光。日前他和伙伴到義大利北部的波河（River Po）釣魚，僵持了45分鐘，終於釣上一條超級大魚，原來這是一條「歐鯰」（Silurus glanis），也稱為歐洲巨鯰。

歐鯰最長可以達到5公尺、體重超過300公斤，其實班傑明釣到的還不算是最大的，但他在網路上秀出影片、照片，還是讓許多釣魚愛好者相當羨慕，更讓許多網友嘖嘖稱奇，直說：「原來真的有魚精！」班傑明在拍攝完之後，便將「魚精」放生，讓牠能在水中繼續生活，朝老魚精之路邁進。

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(中時電子報)