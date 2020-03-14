大陸駐美國大使崔天凱13日接受央視《新聞1＋1》主持人白岩松採訪時表示，「我覺得病毒源頭的問題還是應該讓科學家來回答，其他人妄加猜測沒有意義，而且對各個國家抗擊疫情的工作也沒任何説明，可能會製造一些恐慌、歧視，甚至傳播謠言」。

崔天凱進一步表示，世界衛生組織在給這些病毒命名時是有原則的，就是這個命名不能跟任何地方、任何特殊的群體、個人甚至不能和任何動物直接掛上鉤，就是為了防止汙名化。世衛組織這個做法是非常客觀公道的，大家都應該聽從它的建議。

(中時 )