肺炎疫情打亂好萊塢大片上映計畫，也讓娛樂圈、電影院等受到波及，馮迪索的《玩命關頭9》雖然緊急宣布異動檔期，但同樣由他監製主演的《血衛》，則不畏疫情如期上映，而電影首映現場明星們近距離與不戴口罩的民眾拍照簽名的盛況近期將消聲匿跡，也讓《血衛》在美國LA的盛大首映，成為近期唯一的娛樂星光焦點。

馮迪索呼籲觀眾一定要趁這波到戲院支持，帶著全家人、同事、鄰居一起來看，他在片中化身生化超人類，電影主創形容這位死裡復活的主角「血衛」，有如「科學怪人版的007龐德」，有人性但也很盡心執行任務。紅毯除馮迪索一身黑帥氣亮相，主演艾莎岡薩雷更以鮮紅透視裝火辣現身，大露腰身美腿，是疫情間娛樂圈難得的畫面。

艾莎岡薩雷穿一身紅性感亮相。（双喜電影提供）

艾莎岡薩雷也飾演超人類，擁有能在非常態狀況下保持呼吸的能力，讓她在準備角色時得要按照情緒與劇情來控制自己的呼吸，艾莎表示：「我還得費很多工夫去分解劇本，尤其是找出她幾時表露情緒和她的呼吸幾時改變；這是非常複雜的事，花了我很長的時間才習慣。」電影在台上映中。

(中時 )