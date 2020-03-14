新冠肺炎疫情在各地持續升溫，多數行業都成疫情受災戶，喜樂時代影城逆勢操作，推廣「影城求婚」活動，讓每對喜愛電影、熱愛藝術的新人們，提供「包廳求婚」的計畫，影城從開幕至今，已有88對新人求婚成功，即日起至11月30日前，到全台喜樂時代影城包廳求婚，成功後有機會免費看1年電影。

其中有對幼稚園老師交往7年，感情相當穩定，兩人也相當喜歡小朋友，卻因各自忙碌，遲遲未計畫終身大事，兩人的同事得知影城活動後，竟私下替他們報名，事後向他們喊話：「都交往這麼久了，別再拖了。」順利推了一把。此外，求婚計畫不只令新人對籌備期感到緊張萬分、小心翼翼，影城內的相關工作人員更是不敢怠慢，深怕一不小心在工作現場就會「提前爆雷」。

喜樂時代影城這次推出「求婚送你來喜樂談戀”影“」活動，只要於11月30日前，至全台喜樂時代影城求婚成功，即有機會參加抽獎免費看1年電影，與獲得「AAM 奧羅曼香氛空間顧問」贊助新人的客製化香氛，以及婚禮當天現場擴香租賃優惠。

(中時 )