歷經二、三月的低迷疏離，想為壓力找出口，不妨為親密兩人安排獨立的時空，來場大吃牛排、炸雞和甜點的激爽約會。

不用出國，就近台北中山北路有設計酒店和館內美式餐廳推出情人專案，包含「雙人套餐」（3,080元），和可加價999元入住現代景觀套房。（3月31日前預訂，使用到4月30日。）

預訂酒店餐廳雙人套餐，可加價999元入住景觀「中房」。（圖／台北中山意舍酒店）

美式套餐主菜為，獨家進口「Brandt美國自然牛肋眼」12盎司以原木燒烤，特選肋眼部位，牛肉油花分布均勻且香氣濃郁，肉質鮮嫩多汁；搭配招牌比司吉，加入大量牛奶、奶油與buttermilk，咬下奶香十足，鬆軟好吃，抹沾回溫軟化的奶油和特製新鮮藍莓果醬，讓人意猶未盡！

「美國阿嬤秘方炸雞」外脆內嫩是招牌，附紅、白醬和新鮮西瓜，風味獨具！（圖／台北中山意舍酒店）

還有人稱台北必嘗「美國阿嬤秘方炸雞」，經典美式南方做法，雞肉先用buttermilk浸潤一夜軟化，再用大蒜、辣椒粉、摩洛哥香料調味，裹上特製南方炸雞粉酥炸，外皮格外酥脆，肉質鮮嫩多汁，沒有骨頭礙事；沾上蒜味白乳酪醬或霹靂紅辣醬，風味各異皆美；巧妙搭配檸檬香料調味的新鮮西瓜，微酸甘爽！

各式精巧甜點都是手工現做，甜而不膩女客特別喜歡。（圖／台北中山意舍酒店）

除外，凱薩沙拉、手工甜點拼盤以及隨餐的咖啡與茶，多樣主廚招牌菜色一次品嘗，營造完美浪漫約會。

餐廳位酒店一樓，綠意窗景和美式吧檯開放空間，融合城區魅力。（圖／台北中山意舍酒店）

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(中時電子報)