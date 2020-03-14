美國路易斯安那州今天開第一槍，宣布總統初選受疫情影響延至6月20日。將於下週舉行初選的4個州則發表聯合聲明，表示選舉將按計畫舉行。

路透社報導，美國南部的路易斯安那州說，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，將在11月3日大選前籌備期間重新安排投票日程。

路易斯安那州州務卿阿多殷（Kyle Ardoin）在記者會上說，總統初選原定4月4日舉行，如今將推延至6月20日，「以對路易斯安那州選民與選務官員的健康與安全提供最佳保護」。

亞利桑那州、佛羅里達州、伊利諾州與俄亥俄州17日將舉行初選，這4州發表聯合聲明說，他們將繼續舉辦選舉，同時採取措施確保公眾安全。

這4州的選務官員說：「美國人過去也曾在艱難時期參與選舉，且根據我們從公共衛生官員得到的最佳資訊，我們有信心在我們這4州的選民可在這次選舉安全且平安地投票。除此之外，也讓健康的選務人員能在17日執行他們應盡的愛國義務。」

(中央社)