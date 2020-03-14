劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

長期定居在大陸的劉樂妍日前傳出回台治病，不僅住進加護病房，還疑跟新冠肺炎患者有接觸史，但都被劉樂妍否認，並透露自己是因腸沾黏腹部發炎才回台就醫。今(14日)稍早她再發聲分享近況，貼出愛犬照片和哭哭符號直喊：「想回家了」。

劉樂妍最近被爆買機票回台就醫，後來她生氣反批被影射染肺炎，怒喊：「你們都已經幫我確診肺炎了，直接再幫我確定哪天火化就好啦」。她接受媒體時則表示，6年前她因便秘開過刀，最近肚子痛到受不了才回台灣看醫生，目前病況不嚴重。

稍早，劉樂妍在微博分享多張愛犬照片，說：「想念小玉，想念所有的小狗。想回家了」，並打卡人在台北信義區，大陸網友回應：「你不怕被噴嗎？祖國這麼好，看不了便秘，生病就回台用健保」、「想念就回去吧，無論內地還是台灣，到哪都是中國」、「親愛的你真的沒事吧？灣灣風言風語太多，有點擔心你了」、「早點回來，病好了嗎」。

(中時電子報)