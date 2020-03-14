高市鳳山警分局吳姓員警日前執勤時，抓到60歲胡姓草莓攤商開車闖紅燈，未料胡男不願乖乖配合，甚至怒嗆警方「看你那濫！」，被依妨礙公務帶回派出所，過程胡男在警局一度想離去，吳姓員警以強制力制伏，事後反遭控動用私刑，調離現職處分。

鳳山分局副分局長許春生14日指出，3月3日凌晨1點，吳姓員警在中山路與雙慈街口發現胡姓男子駕駛小貨車闖紅燈，於是上前攔查，但胡男態度不佳，以輕蔑言語回應警方，吳員認為其有公然侮辱公署、妨害公務之嫌，將胡男依現行犯帶回派出所釐清案情。

警方強調，在返派出所途中，員警更以關心口吻詢問「你若身體不舒服，我可以幫你叫救護車。」顯示員警仍能體諒胡男年齡較為年長，即使以強制力帶返派出所，仍密切關心其身體狀況。

許春生表示，胡男在派出所時，兩度到派出所外抽煙，第三次又想企圖離開，吳員遂以強制力將其壓制於地，造成身體多處挫傷，訊後依妨害公務罪嫌將胡男移送法辦。

事後，胡男對該名吳姓員警執法過當，包括扭手、搥胸、摔地，氣得驗傷提出傷害告訴。對此，鳳山分局已將吳員調離現職，並展開調查，移送高雄地檢署偵辦。

警方強調，該案立即以「不掩護、不庇縱、不徇私」之態度著手調查，全案亦依傷害罪嫌將員警移請高雄地方檢察署偵辦，並針對本案相關爭端，鳳山分局亦將加強員警教育訓練。

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(中時 )