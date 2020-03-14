華西街公寓火警，警消救出8人，其中5人沒有生命跡象。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市萬華區華西街一處連棟公寓發生火警，警消6點27分獲報案後7點22分撲滅火勢，救出3、4樓住戶等共9人，其中6人遭濃煙嗆傷，到院前沒有生命跡象，經醫院搶救目前4人宣布死亡、1人命危、1人恢復呼吸心跳。

華西街小吃店火警4死1命危 起火瞬間監視器畫面曝光 。

火災發生地點是9號1樓、2樓之間，與11號「牽手軒」飲酒店2戶打通，用於廚房，林姓廚師說：「以前曾經發生火警，早上5點多打烊，查看沒有異狀後才離開。」

另外從11號4樓逃生的陶姓男子表示，早上6點10分覺得肚子餓，下樓買早餐，坐在公園時吃東西，從遠處看見住處冒出濃煙。他說：「還好早10分鐘下樓，不然也沒命了。」同層住戶還有4人不知去向，聯絡不上。

林姓房東表示，房子只有中間樓梯間1處出入口，後方並沒有逃生通道，平時鮮少會回來，房客都是10幾年前和已經往生的父親打合約，並不清楚屋內住誰。

警方調閱案發前一刻監視器，初判起火點是在9號1樓、2樓的電線，附近民眾有聽到爆炸聲，以及電線著火掉落，並沒有無可疑人員出入，至於詳細起火原因，警消尚在調查。

(中時 )