根據《SI》記者曼尼克斯14日最新爆料，揭露了一些爵士中鋒戈貝爾確定新冠肺炎檢測陽性前後細節，曼尼克斯收到線報指出，戈貝爾直到爵士抵達奧克拉荷馬市才告知自己出現相關症狀，這讓接著確認呈現陽性反應的米契爾感到極度不滿！

曼尼克斯表示，由於米契爾從2017-18年球季開始成為戈貝爾的隊友，兩人關係相當不錯，自然彼此之間互動親密，隨著兩人先後接受新冠肺炎檢測呈現陽性，這讓米契爾對於戈貝爾非常失望，甚至在IG發文暗示有些人病毒教育不足。

畢竟爵士本季靠著米契爾、戈貝爾兩人帶領，拿下41勝23敗、西區第4的優異戰績，可是戈貝爾這次輕忽新冠肺炎疫情的種種脫序行為，包含刻意碰觸隊友與其物品、摸遍記者室麥克風與錄音機，恐讓兩人關係生變，甚至影響爵士未來。

只是米契爾的「中鏢」，或許冥冥中早就注定，他在12日爵士與雷霆賽前熱身時，被拍到跟場邊球迷開玩笑別碰他手上的球，因為上面可能沾滿病毒，沒想到接下來這場比賽隨即喊卡，米契爾也在幾小時後確認陽性，看來玩笑還是不能亂開！

(中時 )