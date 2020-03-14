俗語說自古新疆出美女，演藝圈迪麗熱巴、古力娜扎和佟麗婭等女神都來自新疆，最新鮮的24歲新秀哈妮克孜，以美如洋娃娃般的高顏值，一支蓋著面紗〈一夢敦煌〉舞蹈嶄露頭角，卻因人紅是非多，還沒交出代表作，就接連被扯與黃曉明及男星老闆陳赫鬧緋聞。這位絕世美女究竟是什麼樣的人？

哈妮克孜顏值高、身材姣好，是新生代的新疆美女。（圖／取材自哈妮克孜微博）

來自新疆烏魯木齊的哈妮克孜，是大陸演藝圈的新生代女星，年僅24歲的她，擁異域風情顏值和深邃的精緻五官，儘管哈妮克孜2018年6月才踏入演藝圈，但不到半年內，哈妮克孜參與第一個陸綜《國風美少年》就爆紅，全歸功於她表演一支名為〈一夢敦煌〉的舞蹈。

畢業於新疆藝術學院的哈妮克孜不只能歌善舞，她還把〈一夢敦煌〉的舞蹈融合新疆元素，當時哈妮克孜身穿兩截式民俗舞蹈服飾、頭戴遮臉的珠簾面罩，纖瘦的哈妮克孜一個扭腰擺臀、伸手轉身動作都絕美，加上她一雙電眼和迷人笑容，哈妮克孜舉手投足魅力爆表，不只博得滿堂彩，還電暈廣大網友。

哈妮克孜在節目表演〈一夢敦煌〉，不只展現精湛舞蹈實力，也讓她一舞成名。（圖／取材自哈妮克孜工作室微博）

哈妮克孜高水準的舞蹈表演不只讓她嶄露頭角，她還以仙女般顏值拿下網友票選的「新疆四大美女」冠軍，一舉擊敗迪麗熱巴、古力娜扎等女神級藝人，而哈妮克孜風光的不只如此，她還被網受封為「4千年一遇美女中的美女」，足以見識到哈妮克孜的高人氣。

但哈妮克孜究竟多美？日前就有娛樂博主「娛樂扒叔」曬出哈妮克孜的無P照，只見哈妮克孜的五官依舊深邃立體，真實顏值不輸精修照，模樣絕美。同時，哈妮克孜也把握機會參與網路戲劇演出，儘管目前都尚未播出，但她的表現仍讓外界期待。

未料，哈妮克孜在演藝圈尚未交出代表作，卻接連被網傳搭上黃曉明和公司老闆、也就是男星陳赫關係親密，哈妮克孜還傳被送進醫院，對此，黃曉明和哈妮克孜所屬公司「泰洋川禾」都發聲撇謠言，哈妮克孜也上火線駁斥緋聞，並強調：「請別有用心的人停止造謠，我也不會再做任何回應，我會好好努力，好好工作。」

哈妮克孜還沒有代表作，卻接連被爆和前輩有染，氣得她發聲明駁斥傳聞。（圖／取材自哈妮克孜微博）

其實，哈妮克孜所屬的泰洋川禾是男星陳赫和女星Angelababy一同成立的經紀公司，當哈妮克孜被網傳搭上黃曉明時，身為老闆的baby在第一時間就發聲明譴責謠言，Angelababy不只保護旗下藝人，也站出來為丈夫發聲，展現身為老闆的霸氣。

而哈妮克孜有高顏值和高人氣，在演藝圈聲量極高，就看揹著「新疆美女」和「千年一遇美女」封號的哈妮克孜，能否靠著演技、能歌善舞的實力，成功在演藝圈闖出一片天。

(中時電子報)