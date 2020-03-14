新冠肺炎期間，嘉義市殯葬管理所推出各項防疫與便民措施，守護祭祖民眾。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

將進入清明掃墓旺季，嘉義縣清明連假4天，全縣30座公私立納骨塔不開放入塔祭拜，嘉市為兼顧民俗傳統，未禁止入塔，但為落實防疫，民眾要進入市立納骨堂前需採登記制，另往年只在清明節當天暫停火化，今年為降低群聚感染風險，4月3日、4日兩天停止火化。

鑑於以往清明連假掃墓人潮造成周邊交通阻塞，嘉義市殯葬管理所呼籲民眾可在3月14日至4月1日期間提前祭祖，只是清明期間，祭品、鮮花及香一律放置戶外祭拜區，同時市立納骨堂將採登記入塔制，民眾入納骨塔前需登記填寫基本資料，一個家族一人代表登記，需戴口罩、量體溫和手部消毒後才能入塔。

另殯葬管理所也強化天堂家書服務，首次導入郵寄服務，殯葬管理所長盧春霖說，以往是民眾在現場寫信，由殯葬所統一焚化燒，現在民眾只要在家，把對先人的思念，寫成家書寄送到嘉義市殯葬管理所天堂家書處理小組，殯葬所同樣會代為焚化以傳達家人的思念。

(中時 )