苗栗縣環保局設在苗栗市中華路的空品感測器揪出瓦斯外洩，稽查員實地查測發現儀器量測數值破錶。〔環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣環保局設在在苗栗市中華路的空品感測器揪出瓦斯外洩，緊急通知消防局派出人車到處射水戒備。〔環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣環保局設在苗栗市中華路的空品感測器揪出瓦斯外洩。〔環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣環保局在全縣裝置500個空品感測器，本來是監測全縣空氣品質的，日前一只裝置在苗栗市中華路上的一只感測器，卻意外偵測到瓦斯外洩，緊急通報消防局及中油公司到場處理，及時阻止可能氣爆發生。

環保局在全縣裝置500具的空品感測器，原本是來揪出污染兇手，經監測在苗栗市中華路上一只感測器，經常出現異常高值，環保局因而在12日夜間派員前往尋找污染源。

據環保局長陳華盛表示，當天晚間，環保局稽查員前往中華路徒步巡檢，巡至深夜23時30分左右，稽查員步行到中華路607巷，使用FID「火焰離子偵測器」量測為21.9ppm，並發現空氣中明顯有瓦斯味，顯示現場空氣氣味不尋常。

稽查員環顧四周無明顯污染來源下，改對馬路上人孔蓋量測，儀器顯示頓時破錶，濃度大於10,000ppm，已達儀器量測上限，稽員研判有危險，立即通報消防局調派人車到場，再次使用儀器量測，發現可燃性氣體約99.9％，立即灑水降溫並通知中油公司到現場處理，緊急關閉輸氣管線，及時阻止一場可能氣爆發生。

隔天一早，中油公司派人挖開現場地面，找到漏氣管線進行修復。環保局的空品感測器原本要抓污染兇手，小兵立大功，意外阻止一件可能發生氣爆的公共安全事件。

環保局表示，苗栗縣境內目前裝設500個國產化空品感測器，主要針對工業區周遭工廠進行監測，空品感測器除了有PM2.5、溫度、濕度等項目外，另加裝「TVOC」（揮發性有機物）感測元件，本次即是透過TVOC的歷史監測數值，發現有異常狀況派員前往稽查，意外發現有可燃性氣體外洩，倘若未及時處理，後果可能無法想像。

(中時 )