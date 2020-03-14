「醫師，我經常感覺腰痛，是不是腎臟有問題？」、「我的小便有泡泡，那是蛋白尿嗎？」、「我的腳到了傍晚，就水腫得很厲害，是不是有腎臟病？」以上的說法，都是民眾到腎臟科就診時經常詢問的問題，但這些症狀到底是不是代表腎臟出問題呢？

實踐大學食品營養與保健生技學系助理教授陳巧明解釋，其實腎臟與肝臟都一樣，屬於沉默的器官，也就是沒有嚴重到末期，病患是很難察覺到有異狀的。

因為腎臟屬於沉默的器官，初期的慢性腎病可能不會有非常明顯的症狀，但如果病患腎臟功能持續下降，患者就很可能因為無法消除體內代謝的廢物與液體，因而產生噁心、嘔吐、食慾差、水腫、高血壓、頭痛、貧血，甚至是骨頭的病變；其中的腰疼、泡沫尿、尿量減少或者是血尿等，都是平時可留意的腎病變徵狀。

1、腰部痠痛

腰部疼痛經常是臨床上病患詢問醫師的徵兆之一。許多人只要不明原因的腰酸背痛，幾乎都會想到要來腎臟科求助，事實上，腰酸背痛原因很多種，包含平時姿勢不良、缺乏運動、肌肉扭傷等，都可能造成背部肌肉勞損。不過，假使腎病患者出現腰痛問題，多半都屬於末期腎病患者了。

2、泡沫尿

尿液出現泡沫也是腎臟病的一個指標。蛋白尿是腎臟病的一個重要徵兆，正常來講，腎臟的腎絲球構造無法讓大分子的蛋白質通過，所以尿液中不應該出現蛋白質，假使有蛋白尿，尿液就可能會起泡泡；但尿液中其他廢物也可能導致尿液起泡，因此若懷疑自己有蛋白尿，應該做尿液檢查才準確。

3、每日尿量少於500c.c.

尿液量也是民眾可以自行評估的一環，特別是尿量少於500c.c.的人，幾乎可以確定罹患腎病。健康成年人每天的尿量約1公升以上，不過隨著飲水量和出汗量的多寡，每個人的排尿量可能會有很大的落差；假使喝水的量並不少，但一天的排尿量卻少於500c.c.，就該懷疑可能罹患腎病了。

4、血尿

造成血尿原因很多，大致上可以分為腎臟本身或泌尿道疾病，最簡單的方法就是進一步做尿液分析，如果尿液中有變形的紅血球，且伴隨著明顯的蛋白尿，大致上就可以推估為腎臟本身的疾病；如果血尿伴隨著排尿的灼熱或疼痛感，則可能是單純的尿道感染或結石。

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(中時電子報)