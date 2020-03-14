新冠肺炎疫情引爆全球股災，就連「避險新貴」比特幣也慘遭血洗，24小時內一度暴跌近50%。對此，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）痛罵，「比特幣跌幅比美股高出4倍，根本是垃圾貨幣。」

據CoinDesk網站報價顯示，3月12日晚至3月13日上午，比特幣價格從7955 美元一路殺破4000美元，24小時內跌幅一度高達49.6%，但隨後反彈至5500 美元之上。

魯比尼發推文怒轟，比特幣在過去24小時內暴跌了40％，而美國股市下跌10％，因此比特幣跌幅高出股市4倍之多。他痛譙，「只有白痴、自私自利的騙子和罪犯，才會販賣並投資這種垃圾幣。」

被視為「避險新貴」的比特幣，在疫情引發全球恐慌情緒升溫之際，其標榜的避險特性完全被戳破。

分析師William認為，比特幣避險本來就是假議題，衡量一種資產是否具有避險功能，在於其波動率要夠低，目前主要避險工具包括黃金、國債等，其波動率均較低，但比特幣波動率居全球之冠，這種資產怎可能有避險價值呢？

(中時電子報)