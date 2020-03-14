位於林森北路飯店的餐廳，最近剛來了一位新任主廚吳傑中，師承米其林星級主廚 Regis Douysset，曾於美、法、日、港等米其林星級餐廳實習磨練，培養出無國界的料理哲學。他設計了一套以春天為概念的義式爐烤新菜色，首推「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排 20 oz」，使用西班國寶級烤箱火烤，帶著迷人的炭火香氣，值得一嘗。

炙烤澎湖軟絲與椰香海鮮醬。（圖／L’IDIOT RESTAURANT驢子餐廳提供）

其他還有開胃菜「炙烤澎湖軟絲與椰香海鮮醬」，選用澎湖現流軟絲，先以自製辣油沙茶醬醃漬一天再烘烤，讓軟絲帶有煙燻風味，搭配酸甜的楊桃和蜜棗，以椰香海鮮醬做為味覺平衡的橋樑，最後灑上香菜苗與巴西里平葉油，兼具清新爽脆與香辣Q彈的豐富風味。

艾草風味爐烤桂丁雞與韭花醬。（圖／L’IDIOT RESTAURANT驢子餐廳提供）

「艾草風味爐烤桂丁雞與韭花醬」則是以當令艾草、襯托出去骨桂丁雞腿迷人的口感和風味，並以炙燒琵琶、自製乾蘿蘿蔔絲、香菇搭配，最後淋上紹興酒提味、加入雞高湯、韭菜花調和而成的醬汁，香氣四溢，溫潤而層次分明。

慢煮煙燻帶骨牛小排。（圖／余玫鈴攝）

以牛群在草原悠閒的春嬉感覺發想的「慢煮煙燻帶骨牛小排」，選用豌豆、碳烤當令高麗菜嬰、青龍椒代表草原，煙燻水果玉米泥為穀物；然後以肉豆蔻、奧勒岡、胡妥子、杜松子、小茴香、馬告等製成醃料，再將特選美國 PRIME 等級帶骨牛小排放入醃料，以舒肥法低溫慢煮 24小時，送進烤箱燻烤，搭配煙燻水果、玉米泥與當令甜豆，佐以馬告製成的牛骨醬汁，帶骨牛小排外皮焦香，肉質多汁甜嫩，成就味覺的雙重享受！

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)