大聯盟昨日臨時取消所有春訓熱身賽，也將開幕戰延期，這讓各球團與選手措手不及，水手隊大部分選手都選擇留在春訓基地，而台灣投手陳偉殷正是力求轉隊後證明自己的重要時間，但因為延賽不得不先中止，還要保持自己身體狀況，他在臉書上寫下心聲，表示自己仍會向前。

根據大聯盟官網報導，水手將150名小聯盟選手各自送回小聯盟基地，而正在大聯盟春訓的53名選手中，有43人決定留在亞里桑納的春訓基地並持續訓練，3人決定離開、7人尚未做好決定。53名選手包含40人名單及13名獲邀大聯盟春訓的選手，陳偉殷也在內。

陳偉殷今年才與水手隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓，希望能在春訓中繳出好表現，以爭取開季名單，不過熱身賽登板2場，共計3.1局被敲7支安打、失4分，自責分率10.80。

陳偉殷引用電影《百萬金臂》的台詞，在臉書上寫到，「有時候你會贏，有時候你會輸，有時候，那會是一個下雨天。」並在文末寫上自己的心情，「反正等天晴了再繼續努力。」附上的照片是兩個兒子一起撐一把黃色雨傘，傘上寫著，「你不能打倒我。」

水手隊總管狄波托(Jerry Dipoto)表示，「我們會照著春訓初期計畫做準備，保持球員至今建立的狀況，我們不會增加訓練量，只會盡力讓他們保持目前情況就好，這樣才不會失去到目前為止所建立的基礎。」

(中時 )