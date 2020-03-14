歐陽娜娜近年在大陸發展，並透過社群網站與粉絲分享生活，如今已有2個多月未更Instagram，讓粉絲感到相當不解，不過歐陽妮妮最近上傳與娜娜的合照，並求救表示：「麻煩幫忙一下呀」，也讓歐陽娜娜神隱原因曝了光。

歐陽妮妮在Instagram上傳與歐陽娜娜的合照，並感性表示：「有家人在的地方就是家呀」，足以見得姊妹倆的好感情，不過卻不見歐陽娣娣身影，也讓她強調：「沒有排擠小妹，是她不滿意拍的照片」，至於歐陽娜娜Instagram為何近２個月未更新，她也做出解釋：「是她IG密碼登不進去了，已經寫信去想辦法解決了，IG如果有人看到麻煩幫忙一下呀」。

歐陽妮妮曬出和歐陽娜娜合照。（圖／歐陽妮妮Instagram）

歐陽娜娜Instagram久未更新的原因曝光後，讓粉絲直呼傻眼，紛紛留言：「原來是這樣，我想說娜比怎麼都沒更新ig」、「原來是這樣，以為是她太忙了」、「使用忘記密碼即可再設定新的密碼，就可以登入喔」。

(中時電子報)