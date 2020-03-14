行政院昨日突然宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，逼得台中市府管制生煤有如繳械，失去管煤正當性，引發地方反彈。台中市長盧秀燕14日到彰化出席一場壘球賽活動受訪時表示，說穿了，行政院宣告該自治條例部份條文的目的，就是不准台中減煤改善空汙，違反民主法治，恐有違法疑慮，中央這麼大的動作，令人匪夷所思。

盧秀燕建議，中央務必深思，政府成立目的即是要愛護人民、要改善空汙，照顧人民的健康，不可逆向而行，台中生煤管制自治條例已實施四年，主要目的就是約束中火及其它民營燃煤大廠必須減煤改善空汙。

她抨擊，中央一旦將該自治條例宣告無效，未來台中不管是公營電廠或民營燃煤大廠，都不受自治條例限制，台中燃煤狀況可能會「不減反增」，發電機組也會越來越多，對中部地區空汙改善恐雪上加霜，也造成中部地區民眾健康的衝擊。

針對《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條文被中央判出局，該自治條例實施四年才反駁掉，外界諷批，這樣不是打臉了時任台中市長的交通部長林佳龍？

盧秀燕強調，這很可能是中華民國有史第一次，針對已實施四年的自治條例，為了護航台電，為了護航部分燃煤電廠，而將自治條例宣告部分條文無效，尤其行政院是最高行政機關，宣告經過民意機關通過的自治條例部分條文無效，這個動作恐違反憲政，也違反民主法治，恐有違法疑慮，中央這麼大的動作，令人匪夷所思。

台中市登高一呼，與中部七縣市攜手反空汙，盧秀燕說，中部七縣市首長及690萬民眾，對於空汙及中火燃煤都一定非常關心，他們之間會做一些聯繫。

針對行政院昨天指「配合《空汙法》修正，有與前市府或現任市府函文通知應修正《台中市生煤管制自治條例》」，對此，盧秀燕反嗆，行政院針對已實施4年的自治條例部分條文，既然都能宣告無效了，在這種情況之下，「恐是找各種理由，我想大概就是為所欲為了」。

(中時 )