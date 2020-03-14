臺北榮總為簡化民眾探病申請流程，節省查驗時間，特別與交大智慧醫療團隊共同研發「預約探病APP」，探病者可先上網填寫個人資料、健康聲明暨旅遊史，預約完成之後，於探病時間前至中正一樓櫃台查驗身份，即可至病房探病，方便又快速。

醫務企管部李偉強主任表示，臺北榮總即日起每日探病僅限一次，每床限二人，並推出智慧探病，民眾使用預約探病APP，可大幅減少填寫資料時間，直接進行身份查驗，快速通關，讓探病流程更順利。臺北榮總表示，其他時間進入醫院檢查或洽公人員也需身份查驗及出具檢查單等證明文件，所有探病均由中正樓一樓大門進入，經服務台查驗身份暨旅遊史後才可至病房探病，如有至疫區皆不可至醫院探病。

臺北榮總也呼籲，疫情期間非必要，盡可能避免到醫院探病，或可利用手機與住院病人視訊，不僅方便、即時且不受時空限制，更重要的是可讓病人、訪客、醫護人員都安心更安全，全民配合共同守護國人健康。

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(中時電子報)