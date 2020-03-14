針對行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效，也曾在台中市長任內援引過該條例的交通部長林佳龍今天強調，地方別把責任推給中央，中央地方要成夥伴關係。而林佳龍所到之處，也有示威人士高舉標語抗議，「中火要開火了，中部人要火了！」，呼籲林佳龍要挺台中，不要到了中央政府、對待管制生煤自治條例的立場就大轉變。

一位中部立委替中市府不平指出，限制公私場所管制生煤的台中市管制生煤自治條例，當年是台中市府創全國首例通過，比空污也很嚴重的雲林縣還搶先一步，約束各大汙染源強制減煤，轟動一時。至於政院引用的空汙法修法是在民國2018年8月1日生效，當時市長就是林佳龍，結果曾經被中市甫自詡「先進自治條例」，卻在國民黨在台中執政後被迫畫下句點，反被執政黨質疑沒有與時俱進，甚至連環保團體都看不下去，質疑這根本是「國家隊對抗台中隊」，蔡政府就是在護航台電中火。

林佳龍今天到台中巡視業者防疫作為時指出，「管制不是禁用」，他在擔任台中市長任內，曾推動管制生煤防治空汙，2016年自治條例在議會決議通過，當時雖然中央有不同意見，但卻未被宣告無效，因當時中市府遵守空汙法，沒有另訂罰則，要求台中火力發電廠減煤、減汙、減排。林佳龍說，因為空汙法修改，中央請地方要做司法性的修正，依法行政是民主國家的基礎，所以這個部分必要努力，能夠做到中央、地方是夥伴關係，改善空汙是全民的目標，不分中央、不分黨派。

林佳龍並向中市府喊話「別對抗，要溝通合作」，空汙法既然有修改新規定，地方要繼續努力，今年1月到2月空氣品質比去年退步，若要改善空汙，不僅固定汙染源，包括他任內曾提出的86項改善空汙方式，每一樣都要落實，台中市的空氣才能繼續進步。

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(中時電子報)