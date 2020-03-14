新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今（14日）上午9時許舉辦亞洲城市首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習，邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台北區傳染病防治醫療網指揮官張上淳指導，侯友宜建議，社區出現逾百個案即封閉。

新北市政府這場演習現場採大規模實兵及預錄的方式進行，動員各局處、轄內醫院及國軍、當地居民及志工，超過450人參與實兵演習並運用各式專業車輛於不同場景。

侯友宜表示，肺炎全球性蔓延，雖然台灣阻擋第一波蔓延，但還會有第二波、第三波接踵而來，要做好超前部署準備，演習包含居家隔離、檢疫、管理、單一社區感染、大規模社區感染等各階段。若多元社區感染爆發，新北市會如何處理。

侯友宜表示，新北市要盤點自己的作戰能量，也當面向陳時中報告，當社區出現逾百個確診個案，是否該採取健康的帶離社區，大樓封閉，將確診隔離到收治中心。

侯友宜表示，當一個社區確診出現，會採取新北市醫療診所甚至關懷站都設置前進指揮所，大樓內先進行居家隔離，讓健康者離開大樓，若爆發大規模社區感染，已經準備好隔離收治中心，隔離收治規畫有2000個床位，2000床就是超前部署的作戰方向，另外，急救責任醫院也有678床，搭配清空計畫可達1000床。

侯友宜強調，當確診個案達到3000人時，新北市有能力做好對抗病魔的能力。中央在政策擬定上，真正執行面是地方，地方有執行面困難，所以，中央地方一定要緊密結合，盤點作戰能量。

＃新冠肺炎、＃台灣、＃新北市、＃侯友宜、＃陳時中

(中時 )