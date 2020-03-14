利菁隔空關心辛龍。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書；中時資料照片）

利菁發文。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

主持人利菁最近為了專注音樂作品連續請辭兩節目，今(14日)她發文隔空關心辛龍，建議他可嘗試香味刺激法救愛妻，因為住院時食慾、視覺、嗅覺等都很不舒服，意志力也會很消沉，說不定試試讓劉真聞平時最愛的香味，可能會對病情有幫助，最後也關心辛龍的精神狀態，虧心情不好時別找老闆吳宗憲，間接虧了憲哥「憂鬱症是因不知足」的新聞。

利菁今稍早發文說，從知道劉真病情開始她便很焦慮，為人生無常而憂鬱，媒體想訪問她，她都婉拒，因為深知更憂鬱的人其實是辛龍，話鋒一轉，利菁建議可以讓劉真嘗試香味療法，說不定有助於提升心情和對抗病魔的意志力，「這時候能享受的可能只有香味了，它能閉上眼睛，回想不同時期的美好，加上舞蹈音樂，也許有幫助」。

最後，利菁打趣虧說：「辛龍，心裡的不舒服，要找醫生談談喔！千萬不要找你老闆憲哥喔」，暗指吳宗憲最近失言話題，網友笑說：「只能祝福她了」、「最後那句不要找老闆我不爭氣的笑了」、「薰香真的是很棒的建議」、「菁姐每每總是讓人覺得溫暖」。

(中時電子報)