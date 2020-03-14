鍾南山：美國病死率高 很多病人可能沒被發現 12:452020/03/14 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸抗疫專家鍾南山。(資料照/新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國家衛健委高級別專家組組長、抗疫專家鍾南山13日發表對美國新冠肺炎疫情的看法。他表示，美國病死率將近3％，這說明可能很多病人沒有被發現，美國並沒有認真排查密切接觸者。 新浪財經14日報導，鍾南山受訪時重申，對於新冠肺炎，預防才是最關鍵的，「要早發現、早隔離，現在很多國家都開始這麼做了。但只有全球這樣合作，才有可能比較早的控制疫情。」 (工商 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #鍾南山 #美國 #大陸 #病人 #致死率 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 陳建仁批WHO幹事長譚德塞成事不足敗事有餘 18:002020/03/11 政治 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 兩岸熱門新聞 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 中美互嗆新冠病毒源頭？崔天凱：讓科學家回答 - 兩岸 鍾南山：美國病死率高 很多病人可能沒被發現 - 兩岸 - 工商 哈爾濱研發CT圖像自動分析系統 判讀新冠肺炎快30倍 - 兩岸 - 旺報 中醫崛起 美義爭購中藥抗疫 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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