中國國家衛健委高級別專家組組長、抗疫專家鍾南山13日發表對美國新冠肺炎疫情的看法。他表示，美國病死率將近3％，這說明可能很多病人沒有被發現，美國並沒有認真排查密切接觸者。

新浪財經14日報導，鍾南山受訪時重申，對於新冠肺炎，預防才是最關鍵的，「要早發現、早隔離，現在很多國家都開始這麼做了。但只有全球這樣合作，才有可能比較早的控制疫情。」

(工商 )