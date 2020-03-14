美國美國國務院傳召中國駐美大使崔天凱，就中國外交部發言人趙立堅日前推文指稱，可能是美軍將新冠肺炎病毒帶到武漢的言論，提出抗議。

趙立堅12日晚間至13日上午透過Twitter連發5條推文，質疑美軍把病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」。

美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司（ABC）等多家美國媒體引述美國國務院官員的話表示，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）稍後已向中國駐美大使崔天凱表達美國政府的「極堅定立場」，崔天凱則稱，雙方交談過程「沒有威脅，只是坦白的外交對話」。

美國國務院指出，中方由1月中旬起，開始改變有關肺炎病毒來自武漢華南海鮮市場的講法，顯示中方試圖逃避對疫症爆發的責任。

另一方面，美國總統川普13日在白宮記者會上也就此回應稱，他讀過趙立堅這篇文章，但不認為具有代表性。川普表示，他在跟中國國家主席習近平會談時不曾談過這個議題，「他們知道它（病毒）從哪來，我們都知道它來自哪裡。」

至於疫情是否會因此影響中美貿易談判，川普表示，根據中美首階段貿易協議，中國將向美國購買2,500億美元商品與500億美元農產品，「這對我們國家是重要的協議，是時候有人該這麼做了」，第二階段中美貿易談判也將展開。

(工商 )