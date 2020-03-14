台中市政府強調，「台中市管制生煤自治條例」已施行4年，前任林佳龍市長任內就曾依該條例多次處分業者污染事實，中央從未宣告無效，但就在中市府依法關閉2部燃煤機組後，突然宣告無效，雖然林佳龍前市長呼籲地方縣市別對抗中央，應該多多合作，但中市府絕不可能放任地方空污不管，一定會再提出救濟辦法。

中部立委指出，「台中市管制生煤自治條例」曾經是前市長林佳龍任內的重要政績，儘管該自治條例確實沒有罰則，但是在中央政府也是民進黨執政下，業者還是會買中市府的帳，該條例仍對中部地區空排大戶，包括中火、中龍等大廠煤炭儲放管制有一定的強制力。

但當國民黨市長盧秀燕上任後，為快速做到「空氣換新」的競選政見，對中火採取重罰、拒發許可證等對抗碳排的強力作為，對於主打綠能、卻亟須火力發電當備胎的蔡政府而言，當然認為中市府就是搞「政治角力」給蔡政府難看，中市府與中央的對抗也就日益激烈，連甫上任的國民黨主席江啟臣，也因身兼中部藍委，都被迫捲入戰局，由國民黨中央譴責蔡政府昨是今非。此外，自治條例被政院廢掉，中市府恐難再重罰空污大戶，對中火的處分也形同ByeBye，中市府當然氣急敗壞的強力反擊。

政院大動作的宣布中市管制生煤自治條例無效後，前市長林佳龍也巧合的到中部地區「巡視業者防疫作為」，與盧秀燕隔空較勁意味濃厚。但對多數中部民眾而言，並不關心中央地方鬥法，只在意空污何時才能徹底改善，但兩年多後又要重新選市長。在綠能發電仍無法取代火力發電的現況下，「中火之爭」「中部空污」恐怕都還很難有解方。

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(中時電子報)