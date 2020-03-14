繼一月份孫鵬上《飢餓遊戲》後，老婆狄鶯也來了，她和馬國畢、黃玉榮、蘿莉塔、葛宸羽（阿寶）、WISH（朱宇謀）、妍甄等人一同到雲林出外景，玩得很盡興。節目規定錄影前禁食12小時，藝人們都餓到想贏，狄鶯卻說：「我來的目的不是要吃，我就是要有飢餓感，因為我怕胖不能吃，所以我寧願輸。」

孫安佐會管狄鶯的穿著，常唸她幾歲了還穿那麼暴露。（圖／翻攝孫安佐IG）

狄鶯穿著簡單的牛仔褲和帽T上節目，她自爆：「我兒子管我管很嚴，他不准我穿太少，會唸我都幾歲了還穿那麼暴露。」比起跟老公一同上節目，她更害怕與兒子孫安佐同台。主持人王仁甫和觀眾敲碗他們一家人合體，不過狄鶯開玩笑說：「可是我們一家人很貴哦！」王仁甫大展誠意地說：「沒關係，我們製作單位很有錢，因為都不用付便當錢，把錢省下來請你們上節。！」

狄鶯穿著簡單的牛仔褲和帽T上節目。（圖／中視提供）

狄鶯看到王仁甫不忘提及往事，「都是因為你，我在社會上走跳的這些年大家都叫我『狄大哥』。」原來之前狄鶯和孫鵬曾一同上王仁甫的節目，當時王仁甫口誤喊她「狄鵬」，因此「狄大哥」成了狄鶯的綽號，而孫鵬也被叫「狄大嫂」，「從那之後我就被誤解是很強勢的女人，但其實我很溫柔，都是王仁甫害我的。」這集精彩內容將在本周日（3/15）晚間8點中視頻道播出，隔周六晚間8點中天娛樂台重播。

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(中時電子報)