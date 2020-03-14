新北市新店區昨（13日）晚間驚傳一起隨機凶殺命案！一名23歲王姓男子為了「晚餐想吃什麼」與妻子發生口角後，竟拿一把料理刀在便利商店前隨機砍人，一名林姓機車騎士無故遭捅受傷，當場血流不止，送醫後回天乏術。

（圖／翻攝自我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店社團）

王嫌隨機殺人後短短20分鐘就遭警方逮捕，王嫌臉書也隨之曝光，意外的是，王嫌長的白淨俊俏，自介上還稱自己有「解離性人格」，還自稱是「小鄭容和（鄭容和是南韓歌手」。

令人驚悚的是，外表看似陽光的他，手臂內外側卻有多道明顯刀疤，似乎曾因情緒不穩而自殘。據「東森新聞雲」報導，王嫌落網後向警方表示，他從國中開始就出現「心理解離、精神分裂」狀況，每半個月就要到精神科看診，早晚都要服藥，如果他精神失控就會出現自殘、殺人、殺完人後再自殺3種情況。

王嫌表示，昨天與妻子到新店採買必需品，晚上忘記吃藥，加上晚餐問題與妻子爭吵，才會失控殺人。當警方告訴他遭刺的林姓騎士已不治身亡時，他卻僅冷回「喔」，訊後被依殺人罪嫌移送偵辦。

(中時電子報)