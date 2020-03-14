中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，已主動向澳洲政府了解個案資訊，但尚未獲得回應。（中時資料照）

台灣疫情中心記者會天天直播，除宣導新冠肺炎最新進展之外，也意外替與會官員吸粉、提高聲量，讓許多台灣網友每天當追劇一樣的收看，夯到爆。

根據港媒《中評社》報導，近日台灣立法院質詢提到，陳時中太辛苦，是否需他人代班，「換時中」的議題大家不買帳，因為許多台灣網友如同追劇般的收看疾管署直播，也讓固定列席的官員累積一票小粉絲。

其中網路聲量最高的指揮官陳時中，近兩個月的記者會從不缺席的鐵人形象、與記者的機智應答，讓網友給他「阿中部長」、「鐵人部長」的代稱，甚至有網友曾在直播建議，「若防疫資金不足，可販售阿中部長的公仔來集資」。

而執行官周志浩、監測應變官莊人祥被合稱為「疾管署的浩角祥起」，某次記者會名單沒有列席莊人祥時，留言處甚至一度被刷屏「祥祥怎麼沒有來？」、「祥祥沒有椅子」、「祥祥呢」。

而昨日因「新冠肺炎是否影響男性生殖器」的問題，被強遞麥克風，尷尬不失禮貌的回答，讓網友也刷留言喊「崇崇說的對；每日直播，連手語翻譯員也獲讚賞，日前BBC全英提問，手語翻譯員同步跟上，讓網友一路刷爆留言狂喊「手語老師超強」。

(中時電子報)