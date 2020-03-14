北市萬華區華西街小吃店火警，警消疏散15人其中9人送醫救治，4人宣告不治、2人現仍搶救當中，其中居住在11號阿公店正上方4樓的曹姓男子，因肚子餓出門買早餐逃過一劫，但70歲的同居簡姓婦人不幸命喪火窟，60歲曹男流淚表示：「還好早10分鐘出門，不然也沒命了！」

從事鐵工的曹男表示，同層還有另外4人，有上班族、打零工的，今天早上6點10分，感覺肚子餓下樓買早餐，坐在公園內食用，從遠處看到住處冒煙，趕回去想要聯絡正在睡夢中的70歲簡姓同居人，電話一直無人接聽，直到近10時許，確定已在中興醫院宣告不治。

據了解，案發地點林姓廚師，幫忙房東處理收租等雜事，平時幫忙起火地的阿公店料理，今晨5點多，他收拾炒菜用具，查看四周沒有異狀即離開。他說，連棟公寓11號1樓是飲酒阿公店，9號1樓則用作廚房，連同2樓出租給飲酒協會潘姓總幹事，因曾經發生火災，他都會確定電源關閉後才會離開。

警方調閱監視器畫面，發現曹出門後，僅1名頭戴白色帽子的老年人步出，行動緩慢，並無任何異狀，6點30多分看見1樓、2樓間外牆，疑似電線起火，還有火苗掉落的地面，隨即沿著2棟中間的樓梯間延燒，波及3樓、4樓以及頂樓加蓋，連隔壁7號2樓也被濃煙燻黑。

警方正在製作相關人等的筆錄，釐清平時出入人員，現場起火原因則由火場調查人員釐清。

(中時 )