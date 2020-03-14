中視當家主播哈遠儀這段時間播報新冠肺炎相關新聞，深刻體認到健康的重要，她分享自己的防疫養生之道，每天現榨一杯蔬果汁，像是含有維生素B6的蘋果以及豐富維生素C的檸檬，簡單快速又營養。此外，運動也是強身關鍵，「我盡可能抽空健走、跑跑步機，希望維持良好的新陳代謝，加強免疫力，同時還可以紓壓。」

哈遠儀有空就會健走、跑跑步機，加強免疫力。（圖／中視）

哈遠儀平時超級愛洗手，也會隨時注意消毒，疫情對她的生活影響不大，唯一困擾是沒時間排隊買口罩，但她也有一套應變撇步，她所主持的《2020庶民大頭家》曾邀請醫生顏慕庸上節目，醫生提到病毒附著在口罩表面，如果沒碰到人體，三天之內就會死亡，所以哈遠儀自備四種顏色的口罩，輪流替換，如此一來也能把醫療口罩優先讓給第一線的醫護人員。

哈遠儀為中視當家主播，長期以來播報新聞都展現高度專業，接連兩日（3/11、3/12）中視晚間新聞25-49歲分眾平均收視分別達1.38及1.23，都是無線四台之冠，對於觀眾的肯定，中視新聞會繼續堅守媒體責任，隨時掌握國內外重要新聞資訊。

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(中時電子報)