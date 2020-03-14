歐陽靖和日本老公交往5年。取自臉書

歐陽靖分享喜訊。取自臉書

歐陽靖分享喜訊。取自臉書

資深演員譚艾珍的女兒、36歲的歐陽靖，今（14日）白色情人節宣布和交往5年、大她1歲的日本男友RK登記結婚，並曬出超音波照片分享懷孕5個月。

雙喜臨門的她，喜訊拖到現在才公布，主要是前年有懷過雙胞胎流產經驗，加上身為高齡產婦，進入懷孕安定期才公佈。譚艾珍今早在電話那頭呵呵笑個不停，開心極了。俗話說「丈母娘看女婿、愈看愈有趣」，她直誇女婿既可愛，個性又好，很安心把女兒託付給他。

旅居東京的歐陽靖，透露自己得知懷孕那刻人在台灣，當下立刻傳給老公的第一句話則是：「嗚嗚～我不能喝酒了。」礙於新冠肺炎疫情肆虐全球，2人決定低調暫緩喜宴。

喜訊選今天公布，另一個原因是今天是她和老公交往5周年的日子，她說與老公相識7年，交往5年，一路走來得來不易，雙方克服文化差異和遠距離戀愛，終於修成正果，「這個宇宙的量子效應很奇妙，2個不同國籍的人在突然機緣下相聚，以結婚為前提交往，克服數年的種種考驗，現在又有了寶寶。」

歐陽靖透露，這個活潑的嬰兒將在今年夏天跟大家見面，也向腹中寶寶喊話「感恩這個孩子給我勇氣跟方向，為了他／她，我會更加堅強；從那天開始，我得來跑一場不只是42公里⋯而是長達40週的馬拉松了！我很乖，從得知懷孕後就滴酒不沾，大家快為我鼓掌；我希望把父母對我的愛延續下去，也希望這個孩子能成為一個勇敢做自己、有獨立思考能力、懂得感恩、樂於幫助別人且幽默的孩子。」

經紀人今早表示，歐陽靖預計本月底回台，會在台灣擇期登記，她每個月在台灣、日本各一半的時間，歐陽靖還沒分享寶寶性別，「男生、女生他們都喜歡。」

歐陽靖提到前年曾流產，經紀人說，歐陽靖大方分享自己流產的事，就是想帶給高齡產婦正面樂觀想法，鼓勵大家不要因為流產就失望，歐陽靖身邊曾遇過因流產就離婚的夫妻，「歐陽靖認為藝人不是像童話故事的王子公主，就像她自己從高二罹患憂鬱症一樣，那6年生病期間，靠著媽媽一路陪伴、傾聽，一直到她面臨朋友相繼離世，帶給她很大衝擊」，歐陽靖驚覺不能把媽媽留下、讓媽媽難過，所以成功讓自己走出幽谷。

譚艾珍表示，歐陽靖得知懷孕的第一時間，當媽媽的是第一個知道，女兒任何事都會第一個告訴她，對於女兒前年流產，她透露歐陽靖當時覺得既可惜又難過，傷心得以淚洗面，她老公也安慰她，不過她這個媽媽的邏輯跟別人不一樣，「我跟她說，房客不滿意要搬走，以後把房間整理好，房客自然就會再住進來，她碰道我這種樂觀開朗的媽媽，很快就走出來了。」

譚艾珍對女婿很滿意，「他會講一點點中文，但講得不多，反正我也知道他想幹嘛，不然就用翻譯APP。」透露女婿喜歡吃台灣美食，尤其水果和冬瓜鮮奶茶，「他很好養」，她為了日後和女婿能對上幾句話，最近還打算學些簡單日文。

(中時 )