哈爾濱工業大學、哈爾濱醫科大學今天（14日）共同宣布，已成功研發「新冠病毒肺炎CT圖像自動分析系統」，判讀CT顯現片的效率是人工閱片速度的30倍，新冠肺炎相關病變檢測準確率可達到醫生水準，能定量評估病變範圍。目前該系統已在哈爾濱醫科大學附屬第二醫院進行試用。

哈爾濱醫科大學附屬第二醫院影像科李萍教授表示，這套該系統可以自動檢測CT圖片上新冠肺炎相關病變，並估算病變區域在整個肺部的比例，而這些資訊是人工閱片時無法得到，可以提供新冠肺炎患者的篩查和病情評估更多依據。

(旺報 )