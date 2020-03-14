民眾黨火辣甜姐兒蔡宜芳，遭爆與柯文哲心腹、台北市文化基金會副執行張益贍發展不倫戀。過去，「學姊」黃瀞瑩也曾被拍到和男友在路邊激吻，又爆出遭性騷擾一事。對此，網友認為蔡宜芳恐怕難洗白，反觀學姊則有自知之明。

蔡宜芳遭《周刊王》多次直擊，與人夫張益贍幽會，被拍到在車上激情熱吻，兩人還到汽車旅館開房間3小時，引發一連串爭議。

學姊黃瀞瑩則在去年，被拍到和記者男友當接熊爆、喇舌，大方曬恩愛，之後又爆出遭市府顧問劉嘉仁性騷擾。

事件爆發後，兩人的下場也在PTT引發熱議，蔡宜芳與張益贍染上慘淪小三，網友認為她要回滿血，沒個三、四載很難，比起來還是對女生的罵聲比較多，輿論對男性似乎比較寬容。

反觀學姊，有網友認為，蔡宜芳根本沒有強過，兩次選舉都是同一套方式，各種cosplay，2018才要嫁高雄，2020就來台北了，上節目論述也不怎麼樣，「像學姐還有自知之明，打死不碰政治，不行就乖乖下去，當幕後小跟班就好。」

其他網友表示，兩人的好感度還是有差，「學姊出身好，她不喜歡跟人哈腰鞠躬拉，人家住天母，留學英國的」、「學姊就是上節目被打爆，所以龜起來了」。

(中時電子報)