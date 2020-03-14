改編自英國知名童書的真人動畫電影《比得兔》在前年推出後大受好評，不僅在全球熱賣105億台幣，原著裡善良調皮的比得兔與家人也在先進的3D電腦動畫製作下，栩栩如生地呈現在大銀幕，電影英文版也找來比得兔英國同鄉、知名主持人詹姆斯柯登為比得兔配音。

睽違兩年，續集電影即將在今年父親節前夕推出，中文版片名《比得兔兔》不僅利用兔與英文Two的諧音命名拉近與台灣觀眾的距離，同時也找來、自稱「毛」很多的嘻哈R&B歌手J.Sheon擔任靈魂主角比得兔的配音，希望帶給粉絲更在地豐富的娛樂效果。

向來走又酷又炫路線的J.Sheon遇上比得兔兔會擦出什麼火花？J.Sheon表示：「我其實很喜歡看動畫片，比得兔這個角色一出場就讓人覺得很開心、很跳，那是我很想跟他學的地方。不過，我和比得兔最大的共同點其實是『毛』都很多、講話也很酸，但這就是我們的特色，所以找我跨行配音一點都不違和！」電影8月7日在台上映。

比得兔這回前進都市，展開全新冒險。（索尼影業提供）

(中時 )