資深音樂人袁惟仁的前妻陸元琪近日錄《女人我最大》透露旗下經營電商團購的情況，她表示從去年9月開始就有陸續開賣防疫帽、消毒式噴霧機等可淨化空間的產品，連罹癌的母親在醫院都有使用，當時並未爆發新冠肺炎疫情，大眾對相關性產品的重視度並不高，導致營業額和銷售量並不樂觀，「沒想到今年小年夜開始，開團訂購單和付款狀況，圖表趨勢是整個往上頂！」

她受惠於新冠肺炎疫情，以單價2至3千的消毒性產品，在過年整整前4天賣了將近600多台，更是帶動周邊商品如廚具、食材類的訂購，而每年的1至2月和7至8月都是廠商換季商品的時刻，這段期間她得趁沒工作和通告去尋找合適廠商，反而陸續挖寶許多台灣在地優質好產品，「光是1至3月台灣的東西就賣超好，讓更多網友發現台灣有很棒的產品。」

她坦言去年生意難做，有時候單月營業額落在20至40萬之間，過年時還告訴孩子們沒有紅包可領，她燦笑說：「看到除夕訂單，我就叫孩子們過來，今年改有紅包領，還能購買喜歡的東西。」兒子因參加攝影比賽，向她提出需要一台新筆電的想法，「我認為孩子都要唸大學了，這時就得伸出援手資助他一台新電腦，分期付款沒關係。」兒子體貼母親照顧的辛苦，深怕額外多花錢，僅在網路上選擇一台要價2萬4千9的筆電是否合適，「當下我就覺得感到很貼心，為了孩子要再更努力一點，要讓他們過得更好。」

(中時 )