自從進入2020年，NBA似乎沒發生過什麼好事，雖然明星賽辦得成功，但那是在布萊恩(Kobe Bryant)罹難的悲劇之後才更引人關注。如今新冠疫情又讓賽季前途難測，湖人詹姆斯(LeBron James)忍不住發文感嘆。

「天哪，我們停賽、停課、停班，但我們真正該停下的是該死的2020年！這3個月真的非常艱辛，願上帝保佑大家。」每停賽1場，詹姆斯的荷包就會少掉40萬美元(約台幣1200萬元)，就算他自己不在乎，他的經紀人、其他的聯盟員工也會受苦。

勇士隊柯瑞(Stephen Curry)也是諸事不順，熬到傷癒復出又被傳染A型流感，他也推文表示：「2020年啊，不知道該如何形容..... 反正大家就好好照顧自己和身邊的人，籃球比賽總有一天會回來的。」

湖人不久前宣告打進季後賽，準備在春天大顯身手，結果季後賽前途未卜。假使例行賽被腰斬，老飛人卡特(Vince Carter)也得默默退休了。

勇士隊卓雷蒙格林(Draymond Green)對美媒The Athletic感嘆說：「總是要等到事情發生在自己身旁，才會相信是真的。看到爵士隊的情況，事發前總以為不會是我，但這可能發生在任何人身上，包括無力負擔醫療的人。」

其實輕忽疫情的又豈止染病的戈貝爾(Rudy Gobert)一人，包括美國總統川普(Donald Trump)都因此飽受批評。川普13日才狠心撥款500億美元，並宣布國家進入緊急狀態。美國約有8.5%人口沒健保。

(中時電子報)