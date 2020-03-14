台南市警方14日凌晨1時許在東區一處透天民宅查獲天九牌職業賭場，正值新冠肺炎防疫期間，警方慎重請女警配帶額溫槍出勤，在控制現場後一一量測體溫，並發口罩給每位賭客配戴，以防辦案前先遭感染。

新冠肺炎防疫期間，連警方辦案都要先預防被感染，台南市警方接獲線報轄區有職業賭場，14日凌晨1時許衝入一棟透天厝民宅，查獲30多名賭客與一批天九牌賭具。

現場皆為台灣賭客，年齡層從20歲到64歲，有情侶趁白色情人節相偕開賭。警方逮獲44歲吳姓負責人，並查扣專門接送賭客的兩部交通車與2位駕駛司機，吳男供出抽頭金2400元，全案偵詢後分別依刑法賭博罪移送及社會秩序維護法裁罰。

因偵辦案件有群聚性，警方出勤前，囑咐1名女警不用配槍，只帶額溫槍出勤，負責在控制現場後為所有賭客量測體溫，確定每人體溫正常，再發給口罩配戴，完成抓賭兼防疫。

台南市警方陸續制定遇上需隔離、檢疫對象偵辦標準流程，設置戶外筆錄製作方式，配備電腦視訊系統進行偵訊，讓防疫時辦案沒有破口。

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(中時 )