今三重戶所共有8對新人登記。(三重戶所提供╱吳亮賢新北傳真)

3月14日白色情人節適逢星期六，許多平日上班的新人特別預約有週六加值服務的戶政事務所辦理結婚登記，今三重戶所共有8對新人完婚，其中一位現役女軍官王翊，也與交往6年的孟姓女友完成登記，在親友祝福下，互許終身。

三重戶所指出，王小姐與孟小姐已於2016年3月14日於板橋戶政註記同性伴侶，同年11月參加台北市聯合婚禮，去年得知同性婚姻合法化後，就希望選在與註記日同一天登記結婚，王小姐更無懼公開軍人身分，推廣婚姻平權不遺餘力。

王小姐表示，2人相識於2015年元旦，彼此一見鍾情，交往四個月便認定對方是終身伴侶，並於隔年女友生日，在親友見證下完成求婚，交往至今4年半，依然甜蜜如初，也和一般情侶一樣會有大小爭執，但她說：「這就是人生，有酸、有甜、有苦，才有趣頭！」

王小姐的媽媽平時就在三重戶所擔任志工，10多年的志工生涯中，看了形形色色的新人，對同性婚姻也相當支持，兩人的結婚書約，更是由王小姐父母親筆在證人欄簽名，對此王小姐感動地說，「結婚能有父母的祝福，是天下最圓滿的事。」

三重戶所表示，為給新人一個難忘的回憶，特別準備結婚好禮，凡指定3月14日結婚生效或於3月14日辦理結婚登記者，就贈送「幸福禮袋組」，祝福新人袋袋相傳、幸福滿杯。

(中時 )