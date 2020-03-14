中視當家主播哈遠儀分享自己的防疫養生之道，每天現榨一杯蔬果汁，像是含有維生素B6的蘋果以及豐富維生素C的檸檬，簡單快速又營養，還能強身增加抵抗力。哈遠儀這段時期播報新冠肺炎相關新聞，深刻體認到健康的重要，而運動也是強身關鍵，「我盡可能抽空健走、跑跑步機，希望維持良好的新陳代謝，加強免疫力，同時還可以紓壓。」

疫情是否影響生活，哈遠儀透露，平時就超級愛洗手，隨時也會注意消毒，倒是沒時間排隊買口罩，但她也有一套應變撇步，她所主持的《2020庶民大頭家》曾邀請醫生顏慕庸上節目，有提到病毒附著在口罩表面，如果沒碰到人體，三天之內就會死亡，所以哈遠儀自備四種顏色的口罩，輪流替換，如此一來也能把醫療口罩優先讓給第一線的醫護人員。至於平常生活單純就不常出門，疫情期間也都幾乎待在家。

哈遠儀為中視當家主播，長期以來播報新聞都展現高度專業，接連兩日(3/11、3/12)中視晚間新聞25-49歲分眾平均收視分別達1.38及1.23，都是無線四台之冠，對於觀眾的肯定，中視新聞會繼續堅守媒體責任，隨時掌握國內外重要新聞資訊。

(中時 )