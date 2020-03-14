台北市萬華區華西街「阿公店」，今清晨6時許驚傳火警，導致4人死亡1人命危的悲劇，警消初步研判，起火點是在1、2樓的電線，該店廚師則供稱，自己在5點多打烊後，檢查沒有問題才離開，確切起火原因仍待釐清。

據了解，該巷弄有多間茶室和小吃部，起火點為9號，與旁邊的11號,1、2樓打通經營阿公店和廚房，其餘樓層則為出租雅房，警消趕到時，2棟公寓已全面燃燒，還波及到旁邊住戶和茶館，共計燃燒270平方公尺，造成4人死亡、2人重傷的悲劇。

警消初步研判，起火點是在1、2樓的電線，但詳情仍待釐清。（圖／讀者提供）

阿公店林姓廚師供稱，該店今清晨5時許才打烊，員工在離開前還檢查沒有異狀才離開，實在不知道為何釀禍。房東則供稱，公寓只有樓梯間1處出入口，後方沒有逃生通道，現在的房客都住了10多年，是與已故的父親簽合約，自己並不清楚房內住誰。

而警方調閱監視器發現，9號1、2樓的電線突然起火，爆炸聲驚動附近鄰居，連原本停在旁邊的鳥隻都被嚇飛，現正釐清附近是否有可疑人士出入，確切起火原因仍待釐清。

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(中時電子報)