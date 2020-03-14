（圖／翻攝自我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店社團）

新北市新店區昨晚（13日）晚上發生恐怖隨機殺人血案！33歲的林姓男子騎著機車前往中正路超商門口準備接姊姊，不料等待中卻遭自稱「精神解離、忘記吃藥」的王嫌，持20公分料理用生魚片刀刺殺，當場濺血慘死。據了解，林姓騎士是家中獨子，性格乖巧又孝順，林父接獲噩耗後難以接受，聲淚俱下地表示「希望法律可以給王嫌最嚴厲的制裁！」。

據了解，林男有3個姊姊，林父悲傷表示，當時為了拚一個兒子，才奮力生出林男，他也相當乖巧，從小跟著父親做裝潢工程，閒暇之餘也會參加宮廟遶境活動，平日生活單純，每天都會接送二姊上下班，沒想到卻在昨天遇劫。

隨機殺人王嫌外型俊俏，但精神失控就自殘、殺人，手臂上佈滿多道刀疤。（圖／翻攝臉書）

王嫌隨機殺人後短短20分鐘就遭警方逮捕，王嫌臉書也隨之曝光，意外的是，王嫌長的白淨俊俏，自介上還稱自己有「解離性人格」，還自稱是「小鄭容和（鄭容和是南韓歌手」。

令人驚悚的是，外表看似陽光的他，手臂內外側卻有多道明顯刀疤，似乎曾因情緒不穩而自殘。據「東森新聞雲」報導，王嫌落網後向警方表示，他從國中開始就出現「心理解離、精神分裂」狀況，每半個月就要到精神科看診，早晚都要服藥，如果他精神失控就會出現自殘、殺人、殺完人後再自殺3種情況。

王嫌表示，昨天與妻子到新店採買必需品，晚上忘記吃藥，加上晚餐問題與妻子爭吵，才會失控殺人。當警方告訴他遭刺的林姓騎士已不治身亡時，他卻僅冷回「喔」。

林父對於王嫌案後自稱有精神疾病，且得知兒子搶救不治後，還冷冷淡回了聲「喔」，聲淚俱下地憤怒要求「希望法律給他最嚴厲的制裁！」

(中時電子報)