阿里雲向全球免費開放病毒檢測 13:032020/03/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里雲13日對外宣佈，將向全球醫療科研機構、疾控中心等一線病毒研究機構免費開放雲上病毒比對服務，可大幅提升病毒基因檢測效率，最快只需60秒即可完成包括新冠病毒在內的任意病毒基因對比工作。 此次阿里雲免費開放的基因計算服務AGS（Alibaba Genomics Service），採用容器技術和GPU，即開即用，可同時運行多個病毒基因比對服務，大大縮短了這一進程，60秒內即可獲取高品質的基因比對報告，為患者提供更為準確的醫療方案。 (旺報 ) #病毒 #基因 #阿里雲 也許您會感興趣 推薦閱讀 美最新研究：新冠病毒潛伏期中值5.1天 隔離兩周合理 20:362020/03/10 兩岸 新冠病毒源自哪 專家仍無法確認 04:102020/03/11 焦點新聞 陸學者：新冠病毒持續繁殖時間 可達37天 13:402020/03/11 兩岸 新冠病毒持續繁殖時間 可達37天 04:092020/03/12 焦點新聞 致命教訓 1918年一場世界瘟疫 04:092020/03/12 話題觀察 為何新冠病毒檢測總失準？ 16:342020/03/12 國際 滅生機 難稱爸 陸揭新冠病毒惡行 04:092020/03/13 焦點新聞 四川造為歐洲防疫提供幫助 04:092020/03/13 焦點新聞 基因社會：從單一個體到群體研究，破解基因的互動關係與人體奧妙之謎 04:102020/03/13 藝文副刊 日專家分析蓄意散播新冠病毒的感染者如何散播病毒 21:172020/03/13 國際 財經熱門新聞 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 川普為何挑「03：30」開口？網友驚曝狡詐內幕 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 慌了…美股崩不停！專家：散戶要注意這3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。