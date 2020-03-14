阿里雲13日對外宣佈，將向全球醫療科研機構、疾控中心等一線病毒研究機構免費開放雲上病毒比對服務，可大幅提升病毒基因檢測效率，最快只需60秒即可完成包括新冠病毒在內的任意病毒基因對比工作。

此次阿里雲免費開放的基因計算服務AGS（Alibaba Genomics Service），採用容器技術和GPU，即開即用，可同時運行多個病毒基因比對服務，大大縮短了這一進程，60秒內即可獲取高品質的基因比對報告，為患者提供更為準確的醫療方案。

(旺報 )