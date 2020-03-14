美召見大陸駐美大使 抗議帶病毒到武漢言論 13:292020/03/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人耿爽 （中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國國務院周五召見大陸駐美國大使，對大陸外交部發言人有關美國軍方可能把新冠病毒帶到武漢的言論提出抗議。 大陸外交部發言人耿爽周五在例行新聞發布會上被問道有關言論時稱，中方注意到最近一段時間有一些關於新冠病毒源頭的討論，個別美國政府高官和國會議員藉此發表種種不負責任和不實言論，抹黑攻擊中國，對此中方堅決反對。 (旺報 ) #言論 #大陸 #病毒 #美國 #外交部發言人 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／言論自由從此「疫」蹶不振？ 04:102020/03/10 時論廣場 買台超狂建議「台灣美國商會」實替詐騙集團遊說 16:292020/03/10 國際 美最新研究：新冠病毒潛伏期中值5.1天 隔離兩周合理 20:362020/03/10 兩岸 新冠病毒源自哪 專家仍無法確認 04:102020/03/11 焦點新聞 滅生機 難稱爸 陸揭新冠病毒惡行 04:092020/03/13 焦點新聞 四川造為歐洲防疫提供幫助 04:092020/03/13 焦點新聞 川普新令 擬限制醫療產品依賴中國 04:102020/03/13 全球財經 事實查核中心難得的勇氣 04:102020/03/13 時論廣場 大陸外交部發言人：病毒來源或與美軍有關 10:552020/03/13 兩岸 日專家分析蓄意散播新冠病毒的感染者如何散播病毒 21:172020/03/13 國際 國際熱門新聞 盲眼龍婆24年前就預言「新冠肺炎」！不停碎念「被冠冕籠罩」 - 國際 美召見大陸駐美大使 抗議帶病毒到武漢言論 - 國際 - 旺報 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 人人皆知！回應陸指控「美軍帶疫情」 川普語帶玄機 - 國際 認了！美防疫高層坦言：我們公衛體系失敗了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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