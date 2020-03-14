路透報導，美國國務院周五召見大陸駐美國大使，對大陸外交部發言人有關美國軍方可能把新冠病毒帶到武漢的言論提出抗議。

大陸外交部發言人耿爽周五在例行新聞發布會上被問道有關言論時稱，中方注意到最近一段時間有一些關於新冠病毒源頭的討論，個別美國政府高官和國會議員藉此發表種種不負責任和不實言論，抹黑攻擊中國，對此中方堅決反對。

(旺報 )