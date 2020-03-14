繼1月份孫鵬上《飢餓遊戲》後，老婆狄鶯入行以來「第一次」出外景，王仁甫稱讚她玩起遊戲很有潛能，還敲碗希望能邀他們全家一起再登《飢餓》，她吐槽：「我們一家人很貴哦！」王仁甫大展誠意：「沒關係！我們製作單位很有錢，因為都不用付便當錢，把錢省下來請你們上節目！」她錄影時穿著牛仔褲和帽T，自曝：「我兒子管我管很嚴，他不准我穿太少，還會唸我都幾歲了還穿那麼暴露。」比起跟老公一同上節目，她更害怕與兒子同台。

她看到王仁甫不忘提及往事，「都是因為你，我在社會上走跳的這些年大家都叫我『狄大哥』！」原來之前狄鶯和孫鵬曾一同上王仁甫的節目，當時王仁甫介紹時竟口誤將她喊成「狄鵬」，因此「狄大哥」成了狄鶯的綽號，而孫鵬也被叫「狄大嫂」，「從那之後我就被誤解是很強勢的女人，但其實我很溫柔，都是王仁甫害我的！」

她不自覺都把矛頭對準王仁甫，遊戲中還慫恿其他來賓淘汰他，讓王仁甫含淚喊冤，「我上輩子是欠姓狄的嗎？」錄影前禁食12小時，藝人們都餓到想贏想吃，她卻說：「我來的目的不是要吃，我就是要有飢餓感，因為我怕胖不能吃，所以我寧願輸。」節目內容請鎖定本周日(3/15)晚間8點中視頻道播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也會重播。

(中時 )